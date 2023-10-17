Відомо, що знищено дев’ять гелікоптерів, склади боєприпасів, спеціальна техніка, пускова установка ППО та пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Збройні сили України знищили дев'ять вертольотів різних модифікацій на аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Про це повідомляють Сили спеціальних операції ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що успішна операція ССО України із ураженню аеродромів в Бердянську та Луганську називається DRAGONFLY.

"Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів", - сказано у повідомленні.

Бійці перевірили зазначену інформацію та отримали підтвердження.

"Координати та необхідні дані передано для ураження підрозділам Сил оборони. У результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти понесли значні втрати", - наголошується у повідомленні.

За останніми даними, у Бердянську та Луганську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах;

пускова установка ППО;

склад боєприпасів;

пошкоджено злітні смуги аеродромів.

"Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку", - сказано у повідомленні.

Разом з тим, втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.

Як повідомляв УНІАН, раніше було відомо, що впродовж минулої доби підрозділи Сил оборони України результативно відпрацювали по скупченнях російських загарбників та їхньої техніки.

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