Збройні сили України знищили дев'ять вертольотів різних модифікацій на аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Про це повідомляють Сили спеціальних операції ЗСУ у Telegram.
Зазначається, що успішна операція ССО України із ураженню аеродромів в Бердянську та Луганську називається DRAGONFLY.
"Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів", - сказано у повідомленні.
Бійці перевірили зазначену інформацію та отримали підтвердження.
"Координати та необхідні дані передано для ураження підрозділам Сил оборони. У результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти понесли значні втрати", - наголошується у повідомленні.
За останніми даними, у Бердянську та Луганську знищено:
- дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;
- спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах;
- пускова установка ППО;
- склад боєприпасів;
- пошкоджено злітні смуги аеродромів.
"Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку", - сказано у повідомленні.
Разом з тим, втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.
Як повідомляв УНІАН, раніше було відомо, що впродовж минулої доби підрозділи Сил оборони України результативно відпрацювали по скупченнях російських загарбників та їхньої техніки.