Україна запровадить режим припинення вогню в районі Олешок: у Генштабі розкрили деталі

В свою чергу Росія також оголосила про припинення вогню на херсонському напрямку.

Для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі з 03:00 27 жовтня за київським часом. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян", - зазначили там.

У Генштабі запевнили, що СОУ забезпечать виконання рішень Верховного Головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках.

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"Відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку. Українські підрозділи неодноразово виконували місії з доставки дронами гуманітарних вантажів мешканцям Олешок та навколишніх сіл. Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований", - додали військові.

В свою чергу Росія також оголосила про припинення вогню на херсонському напрямку.

"У зв'язку із проведенням гуманітарної операції в районі Олешок Херсонської області припиняється вогонь на цьому напрямі. Режим тиші на херсонському напрямку запроваджується з 04:00 мск 27 жовтня", - заявив глава Генштабу РФ Валерій Герасимов.

Перемир'я в Олешках

Раніше Білий дім повідомив, що Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп домовилися про тимчасове припинення вогню в районі Олешок Херсонської області для евакуації цивільного населення. Після припинення вогню в місто буде дозволено доставляти гуманітарну допомогу, а також почнеться підготовка евакуації цивільних.

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