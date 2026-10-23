Україна та РФ уклали тимчасове перемир'я в Олешках для евакуації цивільних, - Білий дім

Містянам допоможуть на місці і запропонують евакуацію на підконтрольну Україні або Росії територію.

Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп домовилися про тимчасове припинення вогню в районі Олешок Херсонської області для евакуації цивільного населення. Про це повідомляє Білий дім.

Локальне перемир'я розпочнеться 29 жовтня. Після припинення вогню в місто буде дозволено доставляти гуманітарну допомогу, а також почнеться підготовка евакуації цивільних.

"Ситуація в Олешках жахлива. Олешки – це місто на передовій, що знаходиться на межі катастрофи. Залишки населення Олешок складаються переважно з літніх жителів, які терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води. Мешканці Олешок мають обмежене електропостачання, живуть серед замінованих доріг та зазнають регулярних військових ударів. Було абсолютно зрозуміло, що без мого втручання доставити гуманітарну допомогу в місто та евакуювати літніх людей буде неможливо", - заявила Меланія Трамп.

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У повідомленні сказано, що перша леді США та її представник безпосередньо співпрацювали з російським та українським керівництвом, щоб визначити умови локального припинення вогню. Зокрема вдалося узгодити технічні процедури, терміни, процеси та умови.

"Невійськові цивільні лідери обох країн співпрацюватимуть, щоб відвідати мешканців Олешок у їхніх домівках та визначити рівень необхідної їм допомоги. Мешканці, які бажають евакуюватися, отримають скоординовану підтримку та транспортування до бажаного місця призначення. Я очікую, що деякі захочуть поїхати до Росії, а деякі – до України", – сказала Меланія Трамп.

За її словами, американці будуть документувати дії російських та українських команд на місці протягом усього процесу, щоб забезпечити сумлінне виконання побажань кожної родини.

Ситуація в Олешках

Як писав УНІАН, навесні цього року український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв про начебто узгоджені плани евакуації близько 6 тисяч цивільних мешканців Олешок та навколишніх сіл на підконтрольну Україні територію. За його словами, технічні питання на той момент начебто вже були вирішені і залишалося лише оголосити припинення вогню в цій зоні.

Однак за пів року жодних зрушень не відбулося, а ситуація в місті погіршувалася. Повідомлялося про голод, через який містяни змушені були їсти бур'яни. Українські військові намагалися відправляти в Олешки їжу, скидаючи її з дронів, але окупанти чинили перешкоди цим зусиллям.

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