19 серпня було знищено бомбардувальник Ту-22М3, який знаходився за 650 км від кордону з Україною. Цьому є пояснення.

Україна зайшла спосіб, як дістатися до дальніх об'єктів на території країни-окупанта, й реалізувала щонайменше третю вдалу атаку по авіабазі РФ.

Йдеться про авіабазу Сольці у Новгородській області, яка знаходиться за 650 км від кордону з Україною. Там 19 серпня, ймовірно, був знищений бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3, повідомляє британська розвідка.

Вона вважає, що деякі атаки по РФ Україна здійснює з лігва ворога, тобто безпосередньо з російських територій.

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"Деякі атаки БПЛА проти російських військових цілей здійснюються з території Росії. БПЛА навряд чи матимуть достатню дальність, щоб досягти Сольців з-за меж Росії", - йдеться у повідомленні.

Там згадують, що РФ доволі часто використовувала для бомбардування України ракетоносці кваліфікації "Backfire", які здатні запускати сумнозвісні "неточні" боєголовки X-22. Саме ними армія РФ знищувала на початку повномасштабної війни Маріуполь.

"Це принаймні третя успішна атака на аеродроми, яка знову викликає сумніви щодо здатності Росії захистити свої стратегічні об’єкти в глибині країни", - резюмувало Міноборони Британії.

Росія не здатна відновити флот Ту-22М3

Нагадаємо, після новини про знищення російського бомбардувальника Ту-22М3 російські воєнкори влаштували істерику. За їхніми словами, ці "пташки" безповоротно втрачені, адже промисловість РФ не здатна більше виробляти нові Ту-22М3, оскільки надто деградувала та відстала від технологій. Тобто ніякою заміні тому, що втрачає РФ, у перспективі не буде.

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