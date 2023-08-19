У Міноборони РФ стверджують, що пошкоджено один літак, але, за свідченнями очевидців, горять мінімум два.

У Росії повідомляють про атаку дрона на військовий аеродром Сольці в Новгородській області рф, де базуються ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями ракет Х-22. Як повідомляє російське Міноборони, атака сталася вранці о 10 годині.

"Сьогодні близько 10.00 МСК київський режим здійснив терористичну атаку із застосуванням БПЛА коптерного типу на військовий аеродром у Новгородській області. БПЛА був виявлений розрахунком поста зовнішнього спостереження аеродрому і дивувався зі стрілецької зброї", - пишуть росіяни.

Також в МО Росії повідомляють, що в результаті атаки на території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків.

Відео дня

"Пошкодження отримав один літак, постраждалих в результаті терористичного акту немає", - запевняють в Міноборони РФ. У соцмережах відзначають, що пошкодження швидше за все отримав Ту-22М3, який є носієм ракет Х-22.

Водночас, як зазначає тг-канал ВЧК-ОГПУ, за оцінками очевидців, після удару БПЛА по військовому аеродрому Сольці вибухнуло, як мінімум, два літаки.

Також наголошується, що після вибуху решта літаків поспіхом переміщують в Мурманську область.

"На військовому аеродромі в Сольцях, по якому вдарив БПЛА, знаходилися Дальні надзвукові ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3. Згідно з міжнародними сервісами, зараз вцілілі літаки переміщуються в Оленью Мурманської області", - йдеться в повідомленні каналу.

Росія називає атаку дрона "терактом"

При цьому, самі окупанти сьогодні вдарили ракетою по центру Чернігова, де в цей час було велике скупчення людей, відомо про десятки жертв, серед них багато дітей.

Атаки дронів в РФ

Раніше БПЛА атакували військові аеродроми РФ в Криму - у Новофедорівці та Іванівці. Літаки з цього аеродрому використовувалися, зокрема, для атаки на південні області України.

Також дрони долітають і до столиці РФ. Остання атака сталася вранці 18 серпня, тоді безпілотник впав на один з павільйонів "Експоцентру".

Вас також можуть зацікавити новини: