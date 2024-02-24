Українська армія уточнила, наскільки результативно відпрацювали вночі сили ППО.

Україна знищила дві ракети Х-59, але пропустила "Іскандери" Росії під час повітряної атаки окупантів в ніч на 24 лютого.

Про це зранку заявили Повітряні Сили ЗС України. Там уточнили, що росіяни вдарили двома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 12-ма ударними дронами "Шахед".

"В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів" у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей", - зазначили у ЗСУ.

Як повідомили Сили оборони півдня України, БпЛА типу "Shahed-131/136", спрямовані з акваторії Чорного моря, здійснювали складне маневрування над прибережними населеними пунктами й вглиб країни, до центральних регіонів.

Підрозділами протиповітряної оборони в нашій операційній зоні було збито 12 дронів-камікадзе: 2 над Миколаївщиною, по 5 над Кіровоградщиною й Одещиною.

"Один зі збитих дронів, впавши в житловий квартал Одеси, спричинив руйнування і займання в типовому одеському дворику. І хоча пожежу оперативно ліквідовано, одна з квартир зруйнована повністю. Там загинув господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, її госпіталізовано у важкому стані. Ще двох мешканок сусідньої квартири доправили в лікарню з опіками й іншими травмами", - розповіли військові.

Зазначається, що паралельно з дронами ворог застосував керовані авіаційні ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря. Дві ракети знищено силами ППО на Кіровоградщині та Миколаївщині.

"Доля літака з'ясовується", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби регіонального главку ДСНС, внаслідок ворожої атаки виникло руйнування одноповерхової будівлі з послідуючим загорянням.

"Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 кв. м. На місці події постраждали 3 особи, одну з яких деблокували з-під завалів, їх в тяжкому стані госпіталізовано до медзакладу. Також з-під завалів вилучено тіло загиблої особи", - додали у главку.

На місці працювали психологи, розгорнуто пункт обігріву. Від ДСНС залучались 9 одиниць техніки та 41 рятувальник.

Дроновий удар по Одесі

Російська армія пізно вечорі 23 лютого знов атакувала Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування з загорянням житлового будинку. Троє поранених у важкому стані. Жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла та важкий опіковий шок, її донька 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток.

Ще одна постраждала 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години, отримала термічні опіки 40% та переломи кінцівок. На місці події загинув чоловік.

У міськраді Одеси заявили, що внаслідок атаки зруйнований одноповерховий житловий будинок в Приморському районі.

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