Процес обміну тривав два дні, зазначив журналіст Володимир Золкін.

У Донецькій області 2 вересня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Отож, додому повернулися 14 українських бійців: 10 військових – із 58-ї окремої механізованої бригади (ОМБР), четверо – із 30-ї ОМБР. Вони потрапили в полон рашистів наприкінці травня. Серед звільнених воїнів – офіцер і військовий медик.

Відео дня

Процес обміну тривав два дні, зазначив журналіст Володимир Золкін. Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених захисників триває.

Як повідомляв УНІАН, раніше держава призначила велику грошову допомогу звільненим з полону українцям.

Нагадаємо, що колишній командир ССО "Азов" Максим Жорін після спілкування з полоненими рашистами дійшов висновку, що то є "чиста наволоч".

Вас також можуть зацікавити новини: