У Донецькій області 2 вересня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією.
Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Отож, додому повернулися 14 українських бійців: 10 військових – із 58-ї окремої механізованої бригади (ОМБР), четверо – із 30-ї ОМБР. Вони потрапили в полон рашистів наприкінці травня. Серед звільнених воїнів – офіцер і військовий медик.
Процес обміну тривав два дні, зазначив журналіст Володимир Золкін. Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених захисників триває.
Як повідомляв УНІАН, раніше держава призначила велику грошову допомогу звільненим з полону українцям.
Нагадаємо, що колишній командир ССО "Азов" Максим Жорін після спілкування з полоненими рашистами дійшов висновку, що то є "чиста наволоч".