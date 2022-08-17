У числі отримувачів 51 особа, яку вдалося визволити вже після 24 лютого 2022 року.

Ухвалено рішення про надання держвиплат 153 українцям, звільненим з полону, та тим, хто ще в неволі.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, посилаючись на відповідне рішення, ухвалене Міжвідомчою комісією з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист, на засіданні 16 серпня.

Зазначається, що вказані люди опинилися у полоні в різні роки з початку збройної агресії РФ проти України з 2014 року та були звільнені або досі незаконно утримуються окупантами.

Зокрема, 100 українців визнані Міжвідомчою комісією позбавленими свободи внаслідок збройної агресії РФ, 51 з них вдалося визволити вже після 24 лютого 2022 року.

Всім їм виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тис. грн.

Крім того, комісія призначила виплати по 100 тис. грн на правову допомогу 53 родинам незаконно ув’язнених українців, які утримуються за ґратами окупаційною адміністрацією чи органами влади РФ через їхню громадську, політичну чи професійну діяльність.

Мінреінтеграції відновило роботу Комісії минулого місяця.

Вас також можуть зацікавити новини: