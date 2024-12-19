Держсекретар США підкреслив, що фундаментальне питання в тому, чи готова РФ зробити це і "зробити це сумлінно".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що українці мають вирішити: чи продовження боротьби у війні, чи переговори і спроби перемир'я з Росією. В інтерв'ю MSNBC він наголосив, що США прагнуть забезпечити Україні найсильніші позиції у 2025 році.

"Я хочу переконатися, що ми даємо новій адміністрації та українцям максимально сильні можливості для гри у 2025 році. Українці мають ухвалити фундаментальні рішення про продовження боротьби або про переговори і спроби довести це до припинення вогню", - сказав Блінкен.

Держсекретар підкреслив, що фундаментальне питання в тому, чи готова РФ зробити це і "зробити це сумлінно".

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"Але якщо вона піде на це, ми хочемо переконатися, що в українців і адміністрації Трампа є найкращі можливості для гри, щоб укласти максимально міцну угоду. А це означає спробу зміцнити позицію України на полі бою, переконатися, що у неї є гроші, що у неї є боєприпаси і що у неї є мобілізована робоча сила для продовження", - пояснив він.

За його словами, це означає продовжувати чинити максимальний тиск на Росію.

"Росія відчуває тягар усього цього тиску, який ми чинили на десятки інших країн за останні два з гаком роки. Усе, що Росія намагається зробити, займає більше часу, коштує дорожче і складніше. І, звичайно, втрати на полі бою колосальні. Путін продовжує кидати цих молодих людей у м'ясорубку, яку він сам і створив", - заявив Блінкен.

Він упевнений, що Трамп, коли заступить на президентську посаду, "якщо захоче перевести це в угоду, ми хочемо переконатися, що в нього буде сильна рука в будь-яких переговорах, а це означає підтримку українців". Чиновник додав:

"Якщо це дійде до того, що буде припинення вогню, і це припинення вогню на справедливих і довгострокових умовах, це було б добре. Але щоб воно було довгостроковим, мають бути якісь гарантії того, що Росія не просто відпочине, переозброїться і знову нападе через рік, два роки, п'ять років. Це матиме вирішальне значення".

На його думку, якщо нам це вдасться, то Україна буде на шляху до успіху.

"Це країна, яка міцно стоїть як незалежна країна. Її не стерли з карти. Це те, чого хотів зробити Путін. Він зазнав невдачі. Вона може міцно стояти на власних ногах у військовому, економічному, демократичному плані. Це найкращий можливий докір Путіну. І я знаю, що президент Трамп захоче укласти хорошу угоду в майбутньому", - сказав держсекретар.

Війна у світі - заяви про мир

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив телефоном із новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Їхня розмова була присвячена викликам політиці безпеки в Європі.

"Співрозмовники погодилися, що війна Росії проти України триває надто довго і що важливо якнайшвидше встати на шлях до чесного, справедливого і стійкого миру", - йдеться в повідомленні прес-служби німецького лідера.

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