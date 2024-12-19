Канцлер підтвердив, що буде продовжувати підтримку України у її захисті від російської агресії стільки, скільки буде для цього необхідно.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 19 грудня поговорив по телефону з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомила пресслужба німецького лідера.

Зазначається, що їхня розмова була присвячена викликам безпековій політиці в Європі.

"Співрозмовники погодилися, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого та сталого миру", - сказано у повідомленні.

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Там наголосили, що канцлер підтвердив, що буде продовжувати підтримку України у її захисті від російської агресії стільки, скільки буде для цього необхідно.

Варто зазначити, що Трамп поки про розмову з очільником Німеччини не повідомляв.

Війна в Україні - які перспективи миру

Україна вже обговорює із західними партнерами можливість розміщення миротворців після припинення активних бойових дій. Однак президент Володимир Зеленський наголошує, що не миротворці, а членство України в НАТО може стати справжньою гарантією безпек для країни, пише The New York Times.

Майбутній спецпосланець Трампа по Україні Кіт Келлог стверджує, що Росія і Україна готові провести діалог про завершення війни, а Дональд Трамп здатний стати посередником.

За його словами, новообраний президент може завершити війну до кінця 2025 року, оскільки з поверненням республіканця в Білий дім для цього настане "чудовий час".

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