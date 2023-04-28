Місто вже "вдягло" траур по загиблим, які стали жертвами російських боєголовок.

Українці показали момент нічого "прильоту" ракети окупантів по Умані (Черкаська область). Як відомо, наразі місто вже "вдягло" траур за загиблими через російську агресію.

В ролику, який поширюється у соціальних мережах, один з мешканців Умані з вікна свого будинку показав, як ППО збиває ворожу ракету в небі над містом. Він констатує, що є кілька влучань. Нічну тишу міста порушили гучні вибухи.

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Ситуація в Умані після ракетного удару росіян

Нагадаємо, що наразі мер Умані Ірина Плетньова вже оголосила триденну жалобу за загиблими й повідомила, що в місті скасовуються розважальні заходи на невизначений термін.

Зранку міська влада Умані повідомила, що ракета РФ влучила в одну з місцевих багатоповерхівок. Спочатку було відомо про 4 загиблих, проте станом на 10:05 ранку під завалами загинуло 10 українців.

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