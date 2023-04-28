Українці показали момент нічого "прильоту" ракети окупантів по Умані (Черкаська область). Як відомо, наразі місто вже "вдягло" траур за загиблими через російську агресію.
В ролику, який поширюється у соціальних мережах, один з мешканців Умані з вікна свого будинку показав, як ППО збиває ворожу ракету в небі над містом. Він констатує, що є кілька влучань. Нічну тишу міста порушили гучні вибухи.
Ситуація в Умані після ракетного удару росіян
Нагадаємо, що наразі мер Умані Ірина Плетньова вже оголосила триденну жалобу за загиблими й повідомила, що в місті скасовуються розважальні заходи на невизначений термін.
Зранку міська влада Умані повідомила, що ракета РФ влучила в одну з місцевих багатоповерхівок. Спочатку було відомо про 4 загиблих, проте станом на 10:05 ранку під завалами загинуло 10 українців.