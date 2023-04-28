В місті Умань Черкаської області внаслідок ракетного удару росіян загинули 20 людей, рятувальні роботи тривають.

Оновлено 17:00. Кількість жертв російського удару збільшується, з-під завалів дістали ще одне тіло. Вже 20 загиблих, повідомили у МВС.

Оновлено 16:44. В Умані унаслідок ракетної атаки армії РФ по дев’ятиповерхівці вже загинули 19 людей. Ще 18 – поранено, 9 з них перебувають у лікарні, повідомили у Нацполіції.

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Оновлено 14:47. Рятувальники дістали з-під завалів ще двох загиблих: кількість жертв сягнула 17. Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

Оновлено 14:08. За даними ДСНС, кількість загиблих в Умані зросла до 16 людей. "З-під завалів житлового будинку деблоковано тіло загиблої особи. Всього загинуло 16 осіб (з них 3 дитини), постраждало 18 осіб (з них 9 залишаються госпіталізовані), врятовано 17 осіб (з них 3 дитини) та вилучено 1 фрагмент тіла", - повідомили деталі в ДСНС.

Оновлено 14:01. За даними голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, серед загиблих внаслідок удару по Умані троє дітей. "Кількість загиблих від російських ракет зросла до 15, серед них - 3 діток. Розбір завалів триває", - написав він.

Оновлено 13:35. У МВС повідомили про 15 загиблих в Умані.

Оновлено 12:30. "Щойно з-під завалів дістали тіла ще 2-ох людей. Станом на зараз 14 загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці", - йдеться у повідомленні МВС.

"Станом на 12:30... 9 осіб госпіталізовано", - йдеться у повідомленні МВС.

Також повідомляється, що постраждало 18 людей та врятовано 17 осіб (з них троє дітей).

Крім того, за даними голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, серед загиблих є двоє дітей. "На жаль, уже маємо десятьох загиблих. Серед них - двоє 10-річних діток. Працює штаб допомоги потерпілим. Надаємо всю необхідну допомогу", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, станом на 9:02 було відомо про шістьох загиблих. 

"Пошуково-рятувальні роботи тривають", - додав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023
Фото Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023

Ракетна атака 28 квітня

Сьогодні рано-вранці по всій Україні прокотилася хвиля повітряних тривог. Пізніше стало відомо про попадання в житлову багатоповерхівку в Умані Черкаської області та Дніпра. А над Києвом працювала ППО та збила 11 ракет.

Загалом окупанти запустили з акваторії Каспійського моря територією України 23 крилаті ракети, 21 з яких було збито.

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