18 людей поранено, 9 з них перебувають у лікарні.

В місті Умань Черкаської області внаслідок ракетного удару росіян загинули 20 людей, рятувальні роботи тривають.

Оновлено 17:00. Кількість жертв російського удару збільшується, з-під завалів дістали ще одне тіло. Вже 20 загиблих, повідомили у МВС.

Оновлено 16:44. В Умані унаслідок ракетної атаки армії РФ по дев’ятиповерхівці вже загинули 19 людей. Ще 18 – поранено, 9 з них перебувають у лікарні, повідомили у Нацполіції.

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Оновлено 14:47. Рятувальники дістали з-під завалів ще двох загиблих: кількість жертв сягнула 17. Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Оновлено 14:08. За даними ДСНС, кількість загиблих в Умані зросла до 16 людей. "З-під завалів житлового будинку деблоковано тіло загиблої особи. Всього загинуло 16 осіб (з них 3 дитини), постраждало 18 осіб (з них 9 залишаються госпіталізовані), врятовано 17 осіб (з них 3 дитини) та вилучено 1 фрагмент тіла", - повідомили деталі в ДСНС.

Оновлено 14:01. За даними голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, серед загиблих внаслідок удару по Умані троє дітей. "Кількість загиблих від російських ракет зросла до 15, серед них - 3 діток. Розбір завалів триває", - написав він.

Оновлено 13:35. У МВС повідомили про 15 загиблих в Умані.

Оновлено 12:30. "Щойно з-під завалів дістали тіла ще 2-ох людей. Станом на зараз 14 загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці", - йдеться у повідомленні МВС.

"Станом на 12:30... 9 осіб госпіталізовано", - йдеться у повідомленні МВС.

Також повідомляється, що постраждало 18 людей та врятовано 17 осіб (з них троє дітей).

Крім того, за даними голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, серед загиблих є двоє дітей. "На жаль, уже маємо десятьох загиблих. Серед них - двоє 10-річних діток. Працює штаб допомоги потерпілим. Надаємо всю необхідну допомогу", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, станом на 9:02 було відомо про шістьох загиблих.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають", - додав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Ракетна атака 28 квітня

Сьогодні рано-вранці по всій Україні прокотилася хвиля повітряних тривог. Пізніше стало відомо про попадання в житлову багатоповерхівку в Умані Черкаської області та Дніпра. А над Києвом працювала ППО та збила 11 ракет.

Загалом окупанти запустили з акваторії Каспійського моря територією України 23 крилаті ракети, 21 з яких було збито.

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