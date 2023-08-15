Вночі окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Одним з міст-цілей ворога стало Дніпро.

Українці поділилися "враженнями" про ракетний удар армії РФ по Дніпру в ніч на 15 серпня. Як відомо, сьогодні під покровом темряві ворог вчергове реалізував масовану атаку по нашій країні.

За словами очевидців, перші вибухи у Дніпрі пролунали приблизно о 4:20 ранку. Було дуже гучно і страшно. Відповідний ролик показав "Дніпро Оперативний".

"Десь о 4:20, так, були дуже гучні вибухи, будинок хитався. Тоді я зрозуміла, це десь поряд, все серйозно", - розповіла українка.

"Гучні були звуки, прокинулися всі, злякалися, дуже було страшно", - доповнив ще один очевидець страшної ночі.

Інший чоловік зазначив, що такого за всю повномасштабну війну ще не бачив: "Летіла ракета, свистить, ще такого не було. Раніше були (інші - УНІАН), а це такий свист, прямо над будинком летить і одразу ж вибух сильний, затремтіло все навіть у нашому домі: вікна, скло, все тремтіло, навіть підлога", - вказав він.

Армія РФ вдарила ракетами по Дніпру та пошкодила підприємство

Нагадаємо, зранку МВС України розповіло деталі наслідків ракетного удару РФ по Дніпру. Ворог пошкодив місцеве промислове підприємство, а також один з водно-спортивних об'єктів.

На місці "прильотів" спалахнула пожежа на площі понад 800 квадратних метрів, яку ліквідували рятувальники. На промисловому підприємстві через удар РФ поранення отримали двоє літніх людей: 59-річна жінка та 70-річний чоловік. Останній був "середньо-важким", його госпіталізували до лікарні.

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