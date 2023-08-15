У ніч на вівторок, 15 серпня, Росія здійснює ракетну атаку по Україні. Про це повідомляють у офіційному Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України.
"Сумська, Полтавська та східні області - ракетна небезпека! Повітряна тривога пов’язаня з пусками крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря", - йдеться у повідомленні.
О 03:07 військові повідомили, що перші ракети входять в повітряний простір України. "Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - підкреслили вони.
Інформація оновлюється...
Оновлено о 03:35: Начальник Київської міської військової адміністрації Сергый Попко закликав киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
"Повітряна тривога пов’язаня з пусками крилатих ракет типу Х-101/555 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря", - додав він.
Оновлено о 03:30: Тривоги ширяться Україною, так зараз виглядає мапа. Ракетну загрозу оголосили і для центральних областей.
Оновлено о 03:20: Ракетна загроза тепер і для півдня України.
Загроза з моря: що відомо
Ввечері у Оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що російські загарбники вивели в акваторію Чорного моря свій фрегат "Адмірал Макаров". Сумарний залп - до восьми "Калібрів".