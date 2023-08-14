У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що від ворога можна чекати "чого завгодно і коли завгодно".

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на запитання щодо можливих посилених обстрілів росіянами до Дня незалежності, наголосив, що загроза обстрілу території України з боку РФ існує щодня.

В ефірі телемарафону Ігнат зазначив, що тут навряд чи доцільно робити якісь припущення. Він зазначив, що прямо під час спілкування в ефірі, в небі є 30 російських повітряних цілей: безпілотники, літаки-розвідники і винищувачі. Ігнат наголосив, що від ворога можна чекати "чого завгодно і коли завгодно".

За його словами, питання про застосування засобів повітряного нападу ухвалюються швидко і ворог може вирішувати це оперативно - привели в бойову готовність і запустили.

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"Ми будемо, зрозуміло, в ці дні більш посилено і більш впевнено контролювати ситуацію, як робимо і завжди. В нас кожен день це тривога, увага і потрібно про це пам'ятати", - наголосив Ігнат.

Війна в Україні - ракетні удари росіян

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 серпня росіяни здійснили кілька хвиль повітряних атак, зокрема по Одещині, ударними безпілотниками та крилатими ракетами "Калібр".

Дрони росіяни випустили з південно-східного напрямку, а "Калібри" - з акваторії Чорного моря. Всього противник застосував 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 8 крилатих ракет "Калібр". За повідомленням Повітряних сил, вдалося знищити усі дрони-камікадзе та ракети.

Через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях в Одесі.

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