Кілька кораблів супротивника чергують біля берегів Криму, зазначила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

Російські окупанти згорнули корабельне угрупування у Чорному морі, але кілька ворожих суден продовжують чергувати біля берегів поки що захопленого Криму.

Супротивник завів носії ракет "Калібр" у пункти базування, однак рівень ракетної загрози українська сторона оцінює як високий, розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Зараз корабельне угрупування ворога згорнуто. У компактному вигляді - чотирьох одиниць, вони продовжують чергування вздовж узбережжя Кримського півострова, патрулюючи так звані територіальні води, які вони вважають поки що своїми, ракетоносії також заведені в пункти базування... Проте рівень ракетної загрози ми оцінюємо як високий, оскільки пам'ятаємо, що ворог може застосувати"Калібри" навіть з бухт", - попередила вона.

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Росіяни з початку повномасштабного вторгнення вже не раз били по українській землі "Калібрами" з Чорного моря, є багато руйнувань, жертв й постраждалих.

Пізніше українська сторона почала успішно атакувати ворожі судна, і РФ вирішила відправити кораблі Чорноморського флоту якомога далі від берегів Криму. Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук говорив, що супротивник розосереджує кораблі ЧФ РФ у різних портах, щоб убезпечити від влучань.

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