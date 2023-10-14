Супротивники відправили назад у Севастополь судна, які не так шкода, поділився спікер Військово-морських сил армії України.

Кораблі ЧФ РФ (Чорноморського флоту) розосереджують в різних портах, щоб убезпечити від влучань Сил оборони.

Про це сказав речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Він зазначив, що росіяни зосереджують свої кораблі здебільшого, окрім Севастополя, в Новоросійську, де є велика база, і у Феодосії. "Є така версія, що буде відновлено базування їх (кораблів - УНІАН) в окупованій частині Грузії - в Абхазії. Але поки що ця інформація не підтверджена", - сказав Плетенчук.

За його словами, через розосередження кораблів ЧФ РФ в окупантів виникли проблеми "з причальним фронтом, тобто пірсів не вистачає, щоб ці одиниці розмістити". "Тому деякі з них, яких не так шкода, відправили назад в Севастополь - це катери "Серна" та кілька буксирів", - повідомив Плетенчук.

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Як повідомляв УНІАН, в Службі безпеки України та в ВМС ЗСУ підтвердили, що днями неподалік Севастополя великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державин" отримав пошкодження. Речник ВМС ЗСУ сьогодні повідомив деталі ураження судна.

12 жовтня стало відомо, що на рейді Севастополя було пошкоджено ракетний корабель "Буян-М" - носій крилатих ракет "Калібр". Також 13 числа уражено буксир "Профессор Николай Муру" - його зараз відбуксовують, він має пошкодження.

Джерела в СБУ розповіли, що "Павел Державин" і "Буян- М" були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.

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