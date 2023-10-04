Андрій Єрмак зазначив, що окупанти не зможуть заморозити війну.

Російські окупанти намагаються заморозити війну проти України. Загарбники з цією метою поширюють дезінформацію.

"Ми фіксуємо Російські хвилі дезінформації про війну, боєприпаси та здатність України далі перемагати на полі бою. Відповідь на це досить проста – Україні завжди буде чим знищувати російського ворога. Росіяни дійсно хочуть заморозити війну, тому що вони слабкіші, ніж раніше", - написав глава офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

При цьому він зазначив, що звільнення територій – мета контрнаступу української армії.

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"У ЗСУ є успіхи на фронті, Західна коаліція сильна, попри російську брехню. Ми працюємо з партнерами щодо посилення санкцій. Росіяни не досягнуть свого, скільки б ресурсів вони не витрачали на створення паралельної реальності своєю машиною пропаганди", - підсумував чиновник.

Нестача зброї для України - останні новини

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на Варшавському форумі безпеки заявив, що країни Альянсу "бачать дно" у власних запасах озброєнь, тому подальші поставки Україні повинні йти за рахунок нового виробництва.

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