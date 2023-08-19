Олександр Ходаковський командує батальйоном "Восток", який зазнав поразки в Урожайному Донецької області.

Російський окупант Олександр Ходаковський, який очолює батальйон "Восток", заявив, що перемогти Україну військовим шляхом неможливо, а тому війну треба заморозити.

"Чи можемо ми військовим шляхом звалити Україну? Зараз і у найближчій перспективі – ні. Коли я сам собі міркую про нашу перемогу в цій війні - я не маю на увазі, що ми поповземо, як і вони, вперед, перетворюючи все на бахмути на своєму шляху. І легкого заняття міст я не передбачаю... Ми увійдемо у фазу, яка найбільш невигідна Україні в її "самостійному" стані: фазу ні миру, ні війни. У цій фазі ми могли б опинитися, якби замість СВО визнали території та офіційно взяли б їх під опіку. Але це був би зовсім інший поворот історії", - написав Ходаковський.

Терорист висловив впевненість, що Росію не зламає зовнішній тиск.

Відео дня

"Якщо в Росії не дати розгойдати внутрішню ситуацію, то за всіх наших хвороб живучість у нас дуже висока. Україна ж – це зовсім друга "фізика". Що в економічному, що в політичному відношенні – це конструкт, який сам собою вижити не здатний", - додав колишній секретар Ради безпеки так званої "ДНР".

Замороження війни в Україні

Влада США допускає ймовірність того, що російсько-українська війна перетвориться на заморожений конфлікт на десятиліття за прикладом ситуації з розділеною Кореєю, писали західні ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що офіційний Київ не піде на сценарій замороження війни, тому що це все одно призведе до нової війни у майбутньому.

Вас також можуть зацікавити новини: