Президент РФ знову наголосив, що буцімто Ленін придумав Україну.

Кремлівський диктатор Владімір Путін під час зустрічі зі школярами у місті Калінінград 1 вересня розповів свою інтерпретацію історичних подій.

Кривавий узурпатор у "День знань" провів відкритий урок "Розмова про важливе". Путін звісно згадав війну і спробував переконати дітей в необхідності вести бойові дії проти України.

Зокрема "бункерний дід" заявив, що мав розмову з міністром освіти. Той доповів Путіну, що українські діти з окупованих територій нібито не знають, що Україна і Росія входили до складу СРСР.

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"Не лише діти, а навіть багато дорослих, судячи з усього, не знають, що Україна ніколи не мала своєї державності до утворення Радянського Союзу. Не було такої держави", - сказав Путін.

Він додав, що після революції 1917 року більшовики віддали Україні "велику частину історичних російських територій, включаючи Донбас, хоча жителі Донбасу цього не хотіли, прямо є свідчення та документи".

"Спочатку домовилися, що Донбас, це Криворізька республіка тоді називалася, мала увійти до складу Росії. А потім Володимир Ілліч Ленін сказав: "Треба перерішати", і віддали в Україну, яка формувалася", - зазначив Путін.

Диктатор заявив, що прямо зараз їхня армія захищає Росію.

"Усі вважають, що якась агресія з боку Росії відбувається сьогодні. Але ніхто не розуміє і не знає, що після державного перевороту в Україні у 2014 році жителі Донецька, Луганська, Криму не захотіли визнати результати цього перевороту. Проти них почали фактично війну та 8 років її вели.

І місія наших солдатів, ополченців Донбасу – цю війну припинити, захистити людей. І, звісно, ​​захистити саму Росію, бо на території сьогоднішньої України почали створювати антиросійський анклав, який загрожує нашій країні. Тому хлопці наші, які воюють, захищають і мешканців Донбасу, і саму Росію", - сказав Путін.

Раніше стало відомо, що Путін не прийде на похорони Горбачова.

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