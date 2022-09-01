Крім цього, кривавий диктатор видав чимало фейків і намагався вселити дітям брехливі ідеї "русского міра".

Президент РФ Путін 1 вересня провів для дітей російського міста Калінінград "відкритий урок". У день, коли велика частина маленьких українців не пішла в школу через постійні обстріли і ракетні загрози, кривавий диктатор видав цинічні фейки про нашу країну. Крім цього, Путін розповів дітям про працьовитість і порівняв її з "гумовою попою".

У мережі вже з'явилося відео з дивною заявою диктатора, яке отримало чимало критики.

Так, диктатор вирішив розповісти дітям про те, як важливо любити працю. Однак для переконливості він перейшов до вельми дивного порівняння, які навряд чи зрозуміють маленькі слухачі. Путін заговорив про "гумову попу" і почав дивно сміятися.

Відео дня

"Це все разом дуже важливо. Працьовитість - це взагалі окремий талант. Це не просто, вибачте, гумова попа. Це талант змусити себе працювати і вміти це робити продуктивно", - заявив диктатор, звертаючись до дітей.

Крім цього він видав чимало фейків, якими Путін явно хоче вселити маленьким росіянам брехливі ідеї "русского міра". Так, диктатор стверджував, що українські діти нібито не знають про існування Кримського моста.

Крім цього, на думку Путіна, підростаюче покоління України не знає про те, що наша країна колись входила до складу СРСР. Звичайно, всі ці фейки явно були розраховані на дітей, які не зможуть перевірити інформацію і повірять диктатору.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Забайкаллі намагаються заманювати росіян на війну в Україну "ексклюзивними" пропозиціями.

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