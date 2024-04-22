Війська РФ вже дійшли до Очеретиного. Особовий склад ЗСУ виснажений.

Російські війська дійшли до населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Окрім допомоги та зброї, Україні необхідна екстрена мобілізація.

Про це заявив військовий аналітик BILD Юліан Рьопке у соціальній мережі X. За його словами, необхідно терміново посилити виснажені боями підрозділи на фронті.

"Усі американські гроші, уся підтримка Заходу, уся німецька зброя не допоможуть, якщо Україна не мобілізує ще 250 000 солдатів принаймні для посилення надто малого укомплектованого фронту. Російські війська дійшли до Очеретиного", - заявив Рьопке.

Мобілізація в Україні - інші новини

Новий закон про мобілізацію набирає чинності через місяць із дня, наступного після його оприлюднення. 17 квітня 2024 року його було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України", тобто, набирає чинності закон 18 травня 2024 року.

У ньому йдеться про нові підходи до мобілізації, зокрема облік усіх військовозобов’язаних та скасування строкової служби. Тепер чоловіки віком від 18 до 60 років упродовж двох місяців повинні оновити свої дані у ТЦК, через ЦНАПи або електронні кабінети призовників. Мобілізаційний вік знизили від 27 до 25 років.

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