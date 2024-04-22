Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень.

Ворог на фронті продовжує намагатися прорвати оборону ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення, повідомляє Генштаб у своєму ранковому зведенні.

Зокрема, на Лиманському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших захисників в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

Відео дня

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази намагався прорвати позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Ворог здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Крім того, вночі окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 7 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 5 ударних дронів було знищено.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління БпЛА противника.

Новини війни

На думку експертів Інституту вивчення війни, українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні, очікуючи на безпекову допомогу США, але, ймовірно, зможуть притупити поточний російський наступ, якщо американська допомога надійде швидко.

Водночас окупанти, ймовірно, активізують поточні наступальні операції, ракетні удари та атаки БПЛА у найближчі тижні, щоб використати "вікно", яке виникло через обмеження матеріальних засобів для ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: