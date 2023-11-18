Одна із груп ударних ворожих БпЛА наближається до Києва.

Увечері в декількох регіонах України оголошена повітряна тривога через ракетну і дронову небезпеку, в окремих областях працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України і обласні військові адміністрації.

Зокрема, у Київській області через рух ворожих безпілотних літальних апаратів працює ППО. О 22:07 повідомлялося, що ударні БпЛА рухаються у напрямку Білої Церкви. Перед цим група ударних ворожих БпЛА наближалася до Золотоші у напрямку Черкас.

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Також о 22:47 повітряна тривога оголошена у Києві, бо одна із груп ударних ворожих БпЛА наближається до Києва.

Крім того, три групи ударних ворожих БпЛА знаходяться в районі Лубнів та рухаються у південно-західному напрямку.

В 22:38 ракетна небезпека оголошена у Вінницькій області.

Оновлено 23.10. У Повітряних силах повідомляють, що група ударних ворожих БпЛА наближається до межі Вінницької області зі сторони Канева. Також ще три групи, що перебували в районі Лубнів, наближаються до Канева.

Оновлено 23.30. Повідомляється про рух групи ударних БпЛА у напрямку Чернівецької та Хмельницької областей.

Повітряні атаки Росії

У п'ятницю, 17 листопада, низка українських областей знову була під загрозою російських дронів.

Ворог запустив 38 БПЛА, більшу частину цілей збили повітряні сили ЗСУ України. Зокрема, вранці відомство повідомило про ліквідацію 29 дронів. Також повітряне командування "Південь" повідомило про ліквідацію 8 БПЛА.

БПЛА подолали мало не 1000 км, щоб дістатися до Києва, але були збиті. Водночас в Одеській області ворог влучив по одному з об'єктів енергетичної інфраструктури.

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