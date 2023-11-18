На місці влучання спалахнула пожежа, яку було оперативно локалізовано.

На Одещині вночі ворожий безпілотник типу "Shahed-131/136" влучив в енергетичний об'єкт, в результаті чого пошкоджено адмінбудівлю, поранений працівник.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України, інформуючи про наслідки ворожої атаки "шахедів" на півдні.

"В Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

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Нічна атака ворожих ударних БПЛА

Російські окупанти здійснили чергову масовану атаку дронів на Україну. О 19:48 18 листопада військові попередили, що група безпілотників рухається з південного сходу. ППО працювала у Хмельницькій, Одеській та Київській областях.

Вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили, що із 20-ї години 17 листопада по 04 годину 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ - РФ) ударними БпЛА типу "Shahed". Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників "Shahed-136/131". В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА.

"Шахеди" атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил. До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Зокрема, на півдні України знищено 8 "шахедів", з яких 6 на Миколаївщині та по одному на Одещині та Херсонщині", інформувало Повітряне командування "Південь".

У Київській міській військовій адміністрації інформували, що на підступах до столиці сили та засоби ППО збили усі повітряні цілі, а їх був майже десяток.

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