Росія продовжує тероризувати населення України, запускаючи дрони-камікадзе.

У ніч з 29 на 30 грудня ворог атакував Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136. Як повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, загалом Росія випустила 16 "Шахедів".

Зазначається, що безпілотники атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати русло Дніпра.

"Усі 16 дронів-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

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Росія атакувала дронами Київ та область вночі 30.12.2022

За інформацією сил ППО, 7 дронів-камікадзе йшли на Київ, всі вони були збиті. Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі столиці пошкоджені вікна в житловому будинку та в одній нежитловій будівлі. Постраждалих немає.

У Київській області внаслідок атаки дронів-камікадзе влучань в об’єкти інфраструктури немає.

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