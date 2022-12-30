Сили ППО збили безпілотники.

В Київській області внаслідок атаки дронів влучань в об’єкти інфраструктури немає.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він зазначив, що була нічна атака дронами-шахедами.

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"Росія знову цілилась по наших об’єктах інфраструктури. Сили ППО відбили безпілотники. Попередньо, влучань немає. На місцях збиття працюють екстрені служби", - написав Кулеба.

Атака Києва дронами-камікадзе

У 2:13 в Києві було оголошено про повітряну тривогу. Російські окупанти атакували Київ і Київську область дронами. Киян і мешканців області попередили про роботу ППО.

Крім цього українські захисники вночі збили 10 ворожих ударних дронів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Це були дрони типу "Шахед" і "Марлін".

Іранські дрони у війні проти України

Російська армія активно застосовує іранські безпілотники типу Shahed для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури, а також розвідувально-ударні Mohajer-6.

За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ. Першу партію БПЛА Іран продав Росії влітку.

19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від Ірану ще одну партію Shahed у кількості 250 одиниць.

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