Сьогодні російська пропаганда і багато хто в Росії хоче перекинути цю відповідальність на якісь неофіційні, неформальні військові об'єднання, формування або групи.

Основна відповідальність за воєнні злочини лежить на державі Російська Федерація і на регулярній російській армії.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов сказав в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи нещодавнє відео зі стратою українського військовополоненого.

"Основні звірства і порушення правил ведення війни і ставлення до цивільного населення мають безпосередній зв'язок із регулярною російською армією. І сьогодні російська пропаганда і багато хто в Росії хоче перекинути цю відповідальність на якісь неофіційні, неформальні військові об'єднання, формування або групи. Але це не так. Основна відповідальність за воєнні злочини - на державі Російська Федерація і на регулярній російській армії", - сказав він.

Відео дня

Страта українського військового

Ввечері 11 квітня в соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові ножем відрізають голову українському військовополоненому. Судячи з відео, військовий ще був живим, коли один із окупантів почав це робити. Ці дії приписали найманцям ПВК "Вагнер".

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