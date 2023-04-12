У розвідці кажуть, що основна мета - залякування, але не тільки українців, але й самих окупантів.

Росія публікує жорстокі відео зі стратами українських воїнів для того, щоб залякати українців та своїх. Таким способом командування РФ відбиває бажання окупантів здаватися у полон.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Метою такої політики, зокрема, є спроба деморалізувати і посіяти паніку в українських Силах оборони, що їм не вдається. Також метою таких публічних звірств є зокрема залякування своїх бійців. Мовляв, ви не думайте здаватись в полон, оскільки в українському полоні будуть робити з вами те, що ми робимо з українськими полоненими", - заявив Юсов.

Представник ГУР додав, що Україна залишається демократичною державою і дотримується Женевських конвенцій, попри звірства окупантів. Воїни ЗСУ продовжать брати у полон російських окупантів.

Ба більше, Юсов наголосив, що з кожним днем все більше окупантів бажають здатися в полон. Березень став рекордним місяцем по кількості заявок в проект "Хочу жить" - понад 3000 російських військових звернулися з інформацією про те, що вони хочуть здатися в полон.

Водночас РФ намагається перешкоджати здачі окупантів у полон, виставляючи загороджувальні загони на фронті та посилюючи репресії всередині російського суспільства.

Страти воїнів ЗСУ

Як повідомляв, ввечері 11 квітня у соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові ножем відрізають голову українському військовому. Судячи з відео, військовий ще був живим, коли один з окупантів почав це робити.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Перед цим повідомлялося, що російські окупанти відрізали голову українському полоненому у Бахмуті Донецької області та заради розваги виставили її на металевому штирі. Невідомо, чи пов'язані ці інциденти між собою.

Міжнародна розвідувальна група InformNapalm припустила, як і чому у мережу "злили" жорстоке відео обезголовлення живого українського воїна. На думку експертів, виконавці страти можуть вже бути мертвими. Їхні воєнні злочини знімають на відео, щоб пов'язати окупантів "злочином і кров'ю".

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