Зброю передадуть в Україну у найближчі тижні.

Українські військові завершили навчання на самохідних артилерійських установках Caesar у Данії.

"Наразі навчання й тренування завершені, і українці готові до використання системи", - зазначили у Міноборони країни.

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен сьогодні відвідав останню групу українців, які проходили навчання. Як повідомляється, озброєння хочуть відправити в Україну протягом найближчих тижнів.

Відео дня

У Міноборони Данії нагадали, що уряд країни у січні вирішив передати всі 19 САУ Caesar, які замовив у Франції. Тоді ж домовились провести підготовку українських військових.

Загалом Данія надала Україні військову підтримку на 830 млн євро.

Війна в Україні - допомога від Данії

Як раніше повідомляв УНІАН, Данія і Норвегія оголосили про спільну передачу Україні додаткових партій артилерійських снарядів. Йдеться про 8000 снарядів для САУ Caesar, які збиратимуть на підприємствах в Данії.

Протягом минулого року Україна отримала від Данії 20 протикорабельних ракет Harpoon Block 2.

Вас також можуть зацікавити новини: