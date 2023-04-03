Президент України подякував урядам цих країн за своєчасну допомогу.

Данія та Норвегія за спільною ініціативою передають Україні додаткові партії артилерійських снарядів.

"Вдячний данському та норвезькому урядам на чолі зі прем'єр-міністрами Данії Метте Фредеріксен і Норвегії Йонасом Гар Стере за спільну ініціативу з передачі Україні додаткової партії артилерійських снарядів", - йдеться у повідомленні президента України Володимира Зеленського в Twitter.

Зеленський підкреслив, що своєчасна військова допомога партнерів – запорука наближення спільної перемоги.

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Як уточнює Міноборони Данії, йдеться про 8000 снарядів для САУ Caesar. Збирати боєприпаси почнуть на підприємствах у Данії. Застосовуватимуться компоненти виробництва обох країн.

Виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що співпраця з Норвегією є ефективним прикладом для інших європейських держав. Він наголосив, що ЗСУ потребує значної кількості боєприпасів для протидії російській агресії.

Боєприпаси для України

Як повідомляв УНІАН, понад 20 країн-членів ЄС братимуть участь у проекті із спільної закупівлі боєприпасів для України.

Загалом буде виділено 2 млрд євро, але 1 млрд буде спрямовано на компенсацію коштів, які будуть витрачені на спільні закупівлі снарядів калібром 155 мм і ракет, якщо Україна зробить відповідний запит.

Франція подвоїть поставку Україні 155-мм снарядів та збільшить виробництво самохідних 155-мм гаубиць Caesar.

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