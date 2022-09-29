Крим - це перевалочний пункт для росіян, вони туди підтягують резерви, щоб посилити Херсонський напрямок, адже Україна готується деокупувати регіон.

Росія вперше після 24 лютого отримала сучасну зброю - іранські дрони-камікадзе Shahed-129. Ці БПЛА окупанти принципово застосовують саме на півдні України, тому що ЗСУ своїми дронами працюють у Криму.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів в інтервʼю Юлії Латиніній.

"Ми шукаємо ефективні варіанти боротьби з іранськими БПЛА. Вони цю зброю сконцентрували на напрямку Одеса, Миколаїв. Чому саме цей регіон? Бо зараз йде відпрацювання Криму українськими дронами. Просто не шириться інформація про це, але там працюють наші дрони. Ми вже неодноразово проговорили, що в рамках міжнародного права Україна може працювати на цій території, бо це наша суверенна земля", - сказав Подоляк.

Потім він додав, що Крим - це перевалочний пункт для росіян, вони туди підтягують резерви, щоб посилити Херсонський напрямок, адже Україна готується деокупувати регіон.

"Для того, щоб компенсувати нашу дронову активність, то росіяни дзеркалять наші дії і запускають іранські БПЛА по південних регіонах України. Ми дуже хочемо, щоб Ізраїль та США попрацювали над іранським кейсом, щоб співучасть Ірану в убивстві українців не підмінялася питанням так званої "іранської ядерної угоди", - зазначив Подоляк.

Росія використовує іранські дрони-камікадзе

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