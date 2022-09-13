Росіяни щосили намагаються поповнити свої запаси, що змушує їх звертатися за обладнанням до Ірану.

Українські військові збили іранський БПЛА Shahed, які Москва закупила у Тегерана для війни проти України.

Про це повідомляють OSINT-розслідувачі у Twitter.

"Пташку" росіян збили в Куп'янському районі на Харківщині.

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У липні радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Іран має намір продати Росії сотні безпілотників, які можуть використовуватися у війні проти України.

Як повідомляється, росіяни щосили намагаються поповнити свої запаси, що змушує їх звертатися за обладнанням до Ірану.

За даними ЗМІ, російська армія отримає дві моделі безпілотників Shahed: Shahed-129 і Shahed-191, а також Mohajer-6. Всі вони вважаються одними з найкращих іранських військових БПЛА, призначених як для спостереження, так і ударів по цілі.

Водночас ЗМІ сумнівалися щодо їхньої ефективності, оскільки Іран 30 років під санкціями, і в технологічному плані є відсталою країною. Тегеран проектував свої БПЛА, копіюючи західні технології з отриманих зразків.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.

Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.

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