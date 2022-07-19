У Генштабі ЗСУ заявили, що "кривавий бізнес" ворожих найманців сьогодні "лопнув".

Українські військові ліквідували групу російської приватної військової кампанії "Вагнер".

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували групу ПВК "Вагнер" ("Ліга")", - йдеться у повідомленні.

"Кривавий "бізнес" цих ворожих найманців сьогодні лопнув", - заявили у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, за даними британської розвідки, окупанти використовували "вагнерівців" для посилення сил на передовій, а також поповнення нестачі особового складу.

Раніше Олексій Резніков назвав кількість населених пунктів, які потрібно визволити з окупації.

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