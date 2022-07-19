Міністр зауважив, що швидкість деокупації захоплених територій залежить від темпів отримання зброї.

Станом на сьогодні українські захисники звільнили від російських загарбників понад тисячу міст та сіл України. Попереду деокупація ще понад 2 500 маленьких сіл і міст.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав під час дискусії, організованої Atlantic Council.

"Ми вже звільнили понад одну тисячу міст і сіл, які ворог захопив спочатку. Нам треба звільнити ще понад 2 500 маленьких сіл та міст", – заявив він.

Міністр оборони наголосив, що швидкість деокупації захоплених територій залежить від темпів отримання зброї.

"Росію безперечно можна перемогти. Україна вже показала, як це може бути зроблено, і тепер все залежить від міри, до якої вільний світ готовий підтримувати нас. Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю", – наголосив Резніков

На його переконання, Росія сяде за стіл переговорів лише після нищівної поращки на полі бою, що Росія буде відкрита до серйозної розмови з Україною лише після того, як зазнає поразки.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія продовжила втрачати своїх військових. Минулої доби, 18 липня, ЗСУ відправили в пекло ще 150 окупантів, які прийшли на нашу землю з війною.

Станом на 19 липня, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали особового складу - близько 38 550 осіб, 1 691 танк, 3 892 бойових броньованих машин та інше.

Вас також можуть зацікавити новини: