Станом на сьогодні українські захисники звільнили від російських загарбників понад тисячу міст та сіл України. Попереду деокупація ще понад 2 500 маленьких сіл і міст.
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав під час дискусії, організованої Atlantic Council.
"Ми вже звільнили понад одну тисячу міст і сіл, які ворог захопив спочатку. Нам треба звільнити ще понад 2 500 маленьких сіл та міст", – заявив він.
Міністр оборони наголосив, що швидкість деокупації захоплених територій залежить від темпів отримання зброї.
"Росію безперечно можна перемогти. Україна вже показала, як це може бути зроблено, і тепер все залежить від міри, до якої вільний світ готовий підтримувати нас. Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю", – наголосив Резніков
На його переконання, Росія сяде за стіл переговорів лише після нищівної поращки на полі бою, що Росія буде відкрита до серйозної розмови з Україною лише після того, як зазнає поразки.
Як раніше повідомляв УНІАН, Росія продовжила втрачати своїх військових. Минулої доби, 18 липня, ЗСУ відправили в пекло ще 150 окупантів, які прийшли на нашу землю з війною.
Станом на 19 липня, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали особового складу - близько 38 550 осіб, 1 691 танк, 3 892 бойових броньованих машин та інше.