Тим часом окупанти завдали авіаційного удару по Харкову.

Українські військові відбили штурм ворога в районі Долини, тим часом окупанти завдали авіаційного удару по Харкову.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового.

"Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили. Окупантів відкинуто", - повідомили у Генштабі.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування наших військ. Противник обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків райони населених пунктів Кутузівка, Нове, Руські Тишки, Мала Данилівка та Дементіївка. Завдав авіаційного удару по місту Харкову.

Раніше УНІАН вже повідомляв про "бавовну" на Донеччині, в Ясинуватій стався вибух у гуртожитку, де жили окупанти.

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