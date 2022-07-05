Вибухи все частіше стають причиною "демілітаризації" військ РФ.

На тимчасово окупованих територіях Донеччини знову "бавовна", або як кажуть росіяни - "хлопки" (в РФ уникають слова "вибух" та намагаються приховати правду про війну). На цей раз "прилетіло" у гуртожиток, де жили окупанти.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Оперативний інформ".

Так, вибух стався у тимчасово окупованій Ясинуватій. "Прилетіло" у гуртожиток. Там мешкали ворожі війська, повідомили очевидці подій.

"Є гарні новини з окупованої Ясинуватої. Там щойно відбулась "бавовна" в гуртожитку, де мешкали орки", - йдеться у повідомленні.

Скільки рашистів було "демілітаризовано" вибухом - нині не повідомляється. Ймовірно, РФ буде намагатися приховати чергові втрати, адже країна-агресорка постійно бреше про реальну кількість окупантів, що загинули внаслідок ідеї Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ знищили важливий склад боєприпасів росіян на Донбасі.

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