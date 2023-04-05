Зазначається, що російську "пташку" знищили на східному фронті.

Українські воїни знищили ще одну бойову російську "пташку". Цього разу статистику ворожих втрат поповнив гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Як повідомляє Міністерство оборони України, російського гелікоптера "приземлили" на східному фронті.

"На східному фронті наші воїни знищили російський вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Наразі деталей про знищення бойового гелікоптера окупантів не повідомляють.

Втрати РФ в Україні: актуальні дані

Захисники України продовжують звільняти нашу країну від російських окупантів. За минулу добу, 4 квітня, бійці Збройних сил України ліквідували приблизно 550 російських солдатів. Загальні втрати сягають 176 240 осіб.

Крім того, за понад рік війни ЗСУ знищили 306 російських бойових літаків та 291 вертоліт. Щохвилини українські воїни працюють над тим, щоб статистика втрат ворога невпинно зростала.

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