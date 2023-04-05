Ворог втратив 10 артилерійських систем, 4 РСЗВ та іншу техніку.

Захисники України продовжують звільняти нашу країну від російських окупантів. За минулу добу, 4 квітня, бійці Збройних сил України ліквідували приблизно 550 російських солдатів.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати загарбників з 24 лютого 2022 року по 5 квітня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 176240 (+550) осіб;

танків - 3629 (+2) одиниць;

бойових броньованих машин - 7005 (+6) одиниць;

артилерійських систем - 2707 (+10) одиниць;

РСЗВ - 532 (+4) одиниці;

засоби ППО - 280 одиниць;

літаків / вертольотів – 306 / 291;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2283 (+6);

крилаті ракети ‒ 911;

Кораблі / катери - 18;

автомобільної техніки та автоцистерн - 5573 (+11);

спеціальна техніка - 299 (+1).

Ситуція на фронті станом на 5 квітня - що відомо

Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу 4 квітня українська військова авіація завдала дев'ять ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

Відео дня

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили три пункти управління, два райони зосередження живої сили, дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" і станцію радіоелектронної боротьби противника.

У свою чергу, російські війська завдали по Україні три ракетних і 47 авіаційних удари. Зокрема, загарбники застосували 17 іранських безпілотників типу Shahed-136. Також ворог здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: