Ворог продовжує кошмарити морські транспортні шляхи.

На одному з напрямків ЗСУ знищили десятки одиниць російської військової техніки, серед якої цінна станція радіоелектронної боротьби "Житель".

Як повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України, за минулу добу ліквідовано 69 окупантів. Знищено реактивну систему залпового вогню "Град", 13 гармат, 17 одиниць автобронетехніки та станцію радіоелектронної боротьби "Житель".

Протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням 38 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини.

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"Дві керовані авіабомби скинуті в Чорне море, південно-східніше від узбережжя Одещини. Ворог продовжує тим самим створювати напруження навколо морських транспортних шляхів", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти здійснили 7 ударів FPV-дронами та скинули з БпЛА інших модифікацій 18 осколкових боєприпасів по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів. Пошкоджено будівлю "Пункту незламності" та автомобіль.

За минулу добу ворог здійснив близько 100 артилерійських обстрілів з використанням понад 630 снарядів, у тому числі 12 обстрілів населених пунктів. По Херсону гатили 4 рази, обстріляні Антонівка, Микільське, Тягинка, Новорайськ, Чорнобаївка, Степанівка на Херсонщині та населені пункти Солончаки, Іванівка, Яселка Куцурубської громади на Миколаївщині. Внаслідок обстрілів загинуло 2 цивільних, 9 цивільних поранено, пошкоджено 14 приватних будинків та лінія електропередач.

Окрім того, йдеться, що у Чорному морі чергують 4 бойові кораблі, один - в Азовському. Ракетоносії заведені в пункти базування.

Що таке "Житель"

Р-330Ж "Житель" - автоматизована станція постановки перешкод. Забезпечує автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів джерел радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.

Забезпечує ведення картографічних даних з відображенням інформації про розвіддані джерела радіовипромінювання на тлі електронної топографічної карти місцевості або в мережі прямокутних координат.

Нагадаємо, напередодні на півдні ЗСУ знищили цікаву російську установку - станцію радіоелектронної боротьби "Свет-КУ". Це мобільний засіб радіо-, та радіотехнічного контролю і захисту інформації від витікання через технічні канали бездротового зв'язку.

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