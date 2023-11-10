Армія України знищила станцію радіоелектронної боротьби "Свет-КУ" - чим вона особлива для окупантів.

На одному з напрямків ЗСУ знищили цікаву російську установку - станцію радіоелектронної боротьби "Свет-КУ". Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.

Зазначається, що за минулу добу ліквідовано 55 окупантів. Знищено дві одиниці автомобільної техніки ворога, два човни, пункт боєпостачання, гармата, а також згадане рідкісне обладнання противника.

Протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав 5 авіаційних ударів по Херсонщині - під час бомбардування ворог скинув 24 КАБи та між ними запустив крилату ракету Х-31П, яка самоліквідувалась у повітрі. За даними пресслужби вся авіаційні бомби були спрямовані по житлових кварталах прибережних населених пунктів.

Відео дня

Також окупанти здійснили 7 ударів FPV-дронами та скинули з БпЛА інших модифікацій 8 осколкових боєприпасів по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів.

"Ворог здійснив понад 80 артилерійських обстрілів з використанням понад 450 снарядів. Обстріляні Херсон, Дніпровське, Понятівка, Золота Балка, Комишани, Станіслав, Софіївка, а також Дмитрівка на Миколаївщині. Внаслідок обстрілів загинуло 2 цивільних, 4 цивільних поранено, пошкоджено 15 багатоповерхівок, церкви, гімназія, школа, дитячий садочок, пункт незламності, до десятка приватних будинків і гаражів, кілька цивільних автомобілів", - розповіли у Силах оборони півдня.

Також йдеться, що корабельне угруповання ворога несе бойове чергування в штурмових умовах без ракетоносіїв в кількості чотирьох одиниць у Чорному та 1 - в Азовському морях.

Що цікавого знищили ЗСУ на півдні

РБ-636 "Свет-КУ" - мобільний засіб радіо-, та радіотехнічного контролю і захисту інформації від витікання через технічні канали бездротового зв'язку.

Призначений для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення, та експрес-аналізу радіовипромінювання, а також визначення їх розташування та джерела в ОВЧ-, УВЧ-діапазонах, при спільній роботі з аналогічними стаціонарними і мобільними комплексами технічного контролю і радіотехнічної розвідки.

"Свет-КУ" може взаємодіяти з автоматизованим пунктом управління комплексним технічним контролем (АПУ КТК) "Лесс".

Комплекс приймає сигнали в діапазоні частот від 25 МГц до 18 ГГц. У 2016 році українська розвідка виявила такі комплекси на озброєнні російських бойовиків у населених пунктах Сміле, Кіровськ і Первомайськ, а також у Луганську.

У травні 2021 року російський комплекс РБ-636 "Свет-КУ" помітили біля окупованого міста Новоазовськ, а наприкінці серпня 2023 року стало відомо, що Сили оборони України вперше знищили таку установку.

ЗСУ знищили бронемашину "Тигр" разом з РЕБ

Раніше ЗСУ показали, як знищують бронемашину "Тигр" на лівому березі Херсонщини, перебуваючи від "хижака" на великій відстані. "Тигр" був озброєний станцією РЕБ, яку теж знищено.

Вас також можуть зацікавити новини: