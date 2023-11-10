На одному з напрямків ЗСУ знищили цікаву російську установку - станцію радіоелектронної боротьби "Свет-КУ". Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.
Зазначається, що за минулу добу ліквідовано 55 окупантів. Знищено дві одиниці автомобільної техніки ворога, два човни, пункт боєпостачання, гармата, а також згадане рідкісне обладнання противника.
Протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав 5 авіаційних ударів по Херсонщині - під час бомбардування ворог скинув 24 КАБи та між ними запустив крилату ракету Х-31П, яка самоліквідувалась у повітрі. За даними пресслужби вся авіаційні бомби були спрямовані по житлових кварталах прибережних населених пунктів.
Також окупанти здійснили 7 ударів FPV-дронами та скинули з БпЛА інших модифікацій 8 осколкових боєприпасів по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів.
"Ворог здійснив понад 80 артилерійських обстрілів з використанням понад 450 снарядів. Обстріляні Херсон, Дніпровське, Понятівка, Золота Балка, Комишани, Станіслав, Софіївка, а також Дмитрівка на Миколаївщині. Внаслідок обстрілів загинуло 2 цивільних, 4 цивільних поранено, пошкоджено 15 багатоповерхівок, церкви, гімназія, школа, дитячий садочок, пункт незламності, до десятка приватних будинків і гаражів, кілька цивільних автомобілів", - розповіли у Силах оборони півдня.
Також йдеться, що корабельне угруповання ворога несе бойове чергування в штурмових умовах без ракетоносіїв в кількості чотирьох одиниць у Чорному та 1 - в Азовському морях.
Що цікавого знищили ЗСУ на півдні
РБ-636 "Свет-КУ" - мобільний засіб радіо-, та радіотехнічного контролю і захисту інформації від витікання через технічні канали бездротового зв'язку.
Призначений для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення, та експрес-аналізу радіовипромінювання, а також визначення їх розташування та джерела в ОВЧ-, УВЧ-діапазонах, при спільній роботі з аналогічними стаціонарними і мобільними комплексами технічного контролю і радіотехнічної розвідки.
"Свет-КУ" може взаємодіяти з автоматизованим пунктом управління комплексним технічним контролем (АПУ КТК) "Лесс".
Комплекс приймає сигнали в діапазоні частот від 25 МГц до 18 ГГц. У 2016 році українська розвідка виявила такі комплекси на озброєнні російських бойовиків у населених пунктах Сміле, Кіровськ і Первомайськ, а також у Луганську.
У травні 2021 року російський комплекс РБ-636 "Свет-КУ" помітили біля окупованого міста Новоазовськ, а наприкінці серпня 2023 року стало відомо, що Сили оборони України вперше знищили таку установку.
ЗСУ знищили бронемашину "Тигр" разом з РЕБ
Раніше ЗСУ показали, як знищують бронемашину "Тигр" на лівому березі Херсонщини, перебуваючи від "хижака" на великій відстані. "Тигр" був озброєний станцією РЕБ, яку теж знищено.