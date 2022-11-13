Його знищили бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95 ОДШБр.

Українські захисники знищили ворожий безпілотник "Орлан".

Про це повідомили Збройні сили України.

"Бійцями зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95 ОДШБр знищено черговий російський БПЛА Орлан", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, за добу українські захисники знищили 650 російських окупантів.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог продовжує наступати на сході країни. Росіяни ведуть штурми на Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках.

Противник завдав 4 ракетних і 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Херсона. Наразі на правобережжі області ЗСУ проводять стабілізаційні заходи. Водночас на лівому березі росіяни удосконалюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів.

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