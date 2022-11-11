За словами президента, "залишається ще зовсім трохи" і ЗСУ увійдуть в місто.

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував інформацію про захід Зброний Сил України в окупований з початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією, Херсон.

"Сьогодні – історичний день. Ми повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці – на підступах до міста, залишається ще зовсім трохи і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже у місті. Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє", – наголосив президент у вечірньому зверненні.

Глава держави додав, що щасливий бачити, як люди попри всі загрози берегли українські прапори і вірили в Україну.

Відео дня

"І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності – самі херсонці вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні. Так само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення. Україна прийде до всіх своїх людей", – наголосив Зеленський.

Президент подякував кожному підрозділу Сил оборони, які забезпечують зараз проведення цієї наступальної операції на півдні і які наближали сьогоднішній день для Херсонщини.

Також глава держави опублікував відео з Херсона, де можна побачити, як військові спостерігають за тим, як херсонці у світлі вогнища та фар автомобілів святкують повернення ЗСУ.

Звільнення Херсона – останні новини

Як писав УНІАН, після появи в мережі кадрів, на яких можна побачити херсонців із прапорами України, та українських військових в місті, українська розвідка повідомила, що Херсон повертається під контроль України, в місто заходять частини ЗСУ. Там наголосили, що шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії, і звернулися до покинутих командуванням росіян із закликом здаватися в полон.

Згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр сповістила, що "війська знаходяться на підступах до міста, у місті перебувають спеціальні підрозділи".

В Генштабі Збройних Сил України підтвердили, що українські війська в деяких місцях Херсонщини вже дійшли до правого берега Дніпра. Там зазначили, що тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів.

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