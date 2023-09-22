Зокрема, їм довелося перетинати три кілометри лісосмуги під постійними обстрілами ворога.

Минулого тижня українські бійці змогли деокупувати Андріївку в Донецькій області. Але це далось їм нелегкою ціною. Українські військові розповіли Reuters про кривавий наступ, який коштував життя за кожен метр, перш ніж їм вдалося витіснити окупантів з населеного пункту.

"Була смуга лісу, яку ми атакували двічі раніше", - сказав один із бійців. - "Коли ми фактично увійшли туди, нам довелося пройти ще три кілометри під постійними обстрілами ворога".

За його словами, безпілотники та вибухи також завдали великої шкоди.

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"Люди повинні розуміти, що на кожному метрі в тому лісі гинули хлопці, багато поранених", – сказав він.

За його словами, його підрозділу вдалося просунутися через ліс, але головний штурм відклали до ранку, оскільки було темно.

"Наші побратими з іншого підрозділу прийшли з одного боку, ми - з іншого. Вони (росіяни) розуміли, що нікуди йти, тому з цим змирилися", - сказав він.

Інший боєць зазначив, що під час штурму Андріївки просто не було часу боятися.

"Ми брали полонених. Вони вийшли, наші хлопці їх зв'язали, і я контролював ситуацію", - сказав він.

Також боєць розповів, що під час штурму в нього дивом не влучив снаряд

"Мені довелося з товаришем обшукати будинок, щоб переконатися, що все чисто, і в цей момент мінометний снаряд пролетів зовсім поруч, в одного з полонених. У мене був струс мозку. Всі, хто там був, отримали струс мозку". розповів він.

Деокупація населених пунктів на сході

Минулого тижня ЗСУ взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, що в 8 км на південь від міста Бахмут. Цей тактичний успіх наблизив їх до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання у окупантів.

Зараз Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Водночас противник намагається відновити втрачене положення в районі звільнених Андріївки та Кліщіївки, тривають важкі бої.

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