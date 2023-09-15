Відомо, що населений пунктт звільнили в результаті штурмових дій.

Українські воїни заволоділи населеним пунктом Андріївка Донецької області.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, Андріївку відвоювали в результаті злагоджених штурмових дій.

"В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - заявили у Генштабі ЗСУ.

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Водночас на Бахмутському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районі Богданівки. В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки.

Ситуація в Андріївці

Вчора, 14 вересня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Збройні сили України звільнили Андріївку під Бахмутом та закріплюються на нових позиціях.

Вона також уточнила, що основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки та Кліщіївки.

"І в нас там гарні новини. Андріївка - наша. Закріплюємося на зайнятих позиціях", - додала заступниця міністра оборони.

Через деякий час у 3-й окремій штурмовій бригаді спростували заяву про взяття Андріївки, називаючи її передчасною. Там зазначили, що "заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною". Одночасно з цим Маляр відредагувала своє повідомлення і дещо змінила його зміст.

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