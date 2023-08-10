Він зазначив, що на тих умовах, у яких діють українці, американські підрозділи навіть не спробували б це зробити.

Перед українським контрнаступом стоїть найскладніше тактичне завдання, яке тільки можна собі уявити - подолати стаціонарні оборонні споруди, які вибудували росіяни, тому не варто очікувати швидких результатів. Про це генерал-лейтенант армії США у відставці Дуґлас Лют розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Уявіть послідовні смуги мінних полів, перешкод, в тому числі фізичних перешкод, як рови та танкові пастки, керовані й спостережувані лінії прямого вогню, а також артилерійські системи, підкріплені ударними російськими вертольотами", - зазначив Лют.

Він підкреслив, що це найскладніше тактичне завдання і навряд чи американська армія пішла б на це за таких умов, як зараз діють українці.

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"Якби це робила американська частина, вона б виконувала завдання тільки за умови переваги в артилерії, якої українці не мають. І якби вона мала перевагу в повітрі, тобто контролювала повітря над бойовим простором, а українці цієї переваги теж не мають. Тож ми нереалістично очікуємо, що українці зроблять на полі бою щось таке, що американські підрозділи навіть не спробували б", - підкреслив генерал США.

Він зазначив, що треба мати реалістичні очікування, в тому сенсі, що цей поступ буде повільним, і будуть жертви та втрати з українського боку, оскільки вони не мають усіх необхідних можливостей.

Він зокрема зазначив, що українці не мають достатніх потужностей для розмінування, і проникнення через мінні поля відбувається набагато повільніше, ніж очікувалось.

"Тож я думаю, що тут потрібна доза реалізму з точки зору того, що українці намагаються зробити і як швидко вони можуть досягти успіху", - наголосив американський генерал.

Контрнаступ ЗСУ - новини

Як повідомляють аналітики, ЗСУ продовжують контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту.

Окупанти намагаються контратакувати на Куп’янському, Бахмутському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках. Водночас на півдні окупанти дислокуються серед місцевого населення, ховаючись від українських сил оборони.

Як повідомляла заступник міністра оборони України Ганна Маляр, росіяни зараз роблять свою ставку на схід, тому що для них мета - вийти на кордони Донецької та Луганської області. Водночас у ЗСУ основні напрямки наступу - це південь.

Як відзначав керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, український контрнаступ іде повільно, але головне - що він не припиняється.

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