Він запевнив, що Україна зможе зберегти відвойовану територію і буде рухатися далі.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про хід українського контрнаступу і пояснив, в чому складність просування.

В інтерв'ю болгарському виданню bTV Буданов зазначив, що контрнаступ йде складно, тому що Росія змогла облаштувати стаціонарні, повністю обладнані пости оборони.

"Найголовніше, що наступ не припиняється, а триває. На мій погляд, на Бахмутській лінії трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже", - зазначив Буданов.

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Він не відповів, скільки території вже вдалося повернути ЗСУ з початку корнтрнаступу, але запевнив, що Україна зможе зберегти відвойовану територію і буде рухатися далі.

Також Буданов прокоментував ймовірність того, що Захід може змусити Україну припинити вогонь і піти на мирні переговори.

"При бажанні можна зробити багато кроків, які суттєво ускладнять наше становище, але примусити український народ, українське суспільство до миру їм не вдасться. Можуть бути створені штучні умови, при яких число жертв в нашій країні значно зросте, як і проблеми. Тобто-менше боєприпасів, менше підтримка економіки. Це суто технократичні речі, але вони не можуть зупинити людей", - наголосив він.

Український контрнаступ - новини

На початку червня ЗСУ пішли в контрнаступ. За відомостями Генштабу ЗСУ, наші захисники та захисниці просуваються вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас, згідно з повідомленнями військових, складність ведення наступальних дій полягає в тому, що російські окупанти на тимчасово захоплених територіях облаштували багатоешелоновану систему інженерних загороджень. Вони включають протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, бетонні піраміди (так звані "зуби дракона"), протитанкові їжаки, дротяні перешкоди.

Як повідомляла заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, росіяни зараз роблять свою ставку на схід, тому що для них мета - вийти на кордони Донецької та Луганської області. водночас у ЗСУ основні напрямки наступу - це південь

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