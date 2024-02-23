Ліквідовано десятки безпілотників супротивника, поділилися у ЗСУ.

Триває повномасштабна війна в Україні проти росіян, і супротивники у ніч на п'ятницю, 23 лютого, вдарили по нашій землі 31 дроном-камікадзе типу Shahed і кількома ракетами.

Супротивники запустили безпілотники з кримського мису Чауда й Приморсько-Ахтарська, повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Telegram. У ЗСУ додали, що 23 дрони ліквідували у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Одеській областях. Водночас про ліквідацію ракет у Повітряних силах не відзвітували.

"У ніч на 23 лютого... противник атакував... трьома зенітними керованими ракетами С-300 (Донеччина), протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 (акваторія Чорного моря)", - зазначається у повідомленні.

Відео дня

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто прочитати

Раніше стало відомо, що російські окупанти у ніч на 23 лютого вдарили дронами-камікадзе по Дніпру - під ударом опинилася багатоповерхівка. Спершу повідомлялося, що є четверо постраждали.

Згодом стало відомо, що унаслідок ворожої атаки травмовані вісім осіб, і семеро з них госпіталізовані. Очільник Дніпропетровської обласної воєнної адміністрації Сергій Лисак зазначив, що супротивники влаштували для містян чергову ніч жаху.

Вас також можуть зацікавити новини: