У місті після атаки ворожим дроном тривають аварійно-рятувальні роботи.

Новини Дніпра сьогодні у центрі уваги - вже відомо, що унаслідок нічного удару росіян дроном-камікадзе типу "Шахед" по одній з багатоповерхівок травми отримали вісім осіб, сімох з них госпіталізували.

Тривають аварійно-рятувальні роботи, повідомив очільник Дніпропетровської обласної воєнної адміністрації Сергій Лисак. Згодом чиновник додав, що супротивник влаштував мирним мешканцям обласного центру чергову ніч жаху. Голова ОВА назвав загарбників нелюдями й підкреслив, що розплата за агресію буде.

"Чергова ніч жаху… У потрощеній багатоповерхівці рятувальники розбирають завали. Там досі шукають людей. На місці працюють всі служби. Роблять максимум, аби допомогти. Кілька квартир вщент зруйновані", - підкреслив Лисак.

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У ніч на 23 лютого супротивники атакували українську землю безпілотниками-камікадзе. Зокрема, під ударом ворожих дронів опинилися Дніпропетровська область. Ворожий дрон типу "Шахед" поцілив у багатоповерхівку у Дніпрі. Спочатку стало відомо, що є четверо постраждалих, і під завалами можуть знаходитися люди.

Нагадаємо, вранці 29 грудня росіяни запустили по Україні ракети, й стало відомо, що загарбники поцілили у торговельно-розважальний центр, розміщений у Дніпрі. Повідомлялося, що було багато постраждалих.

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