У Повітряних силах зазначили, що росіяни запускали ударні безпілотники з Криму.

У ніч на 12 грудня російські окупанти знову атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" із окупованого Криму, цього разу з району Балаклави.

Як повідомляє Командування Повітряних сил, всього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131", дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони.

Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

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Росія атакує Україну

Як повідомляв УНІАН, ввечері у понеділок, 11 грудня, Україну атакували декілька груп російських ударних дронів.

О 18:43 військові повідомили про БПЛА "Shahed" на Миколаївщині, який рухається в західному напрямку. Згодом було зафіксовано пуски кількох груп таких дронів з окупованого Криму. Напрямок їхнього руху - Одеська область.

О 19:46 Повітряні сили попередили про чергову групу безпілотників з Херсонщини у напрямку Миколаївщини. Пізніше жителів Кіровоградщини також попередили про небезпеку дронів.

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